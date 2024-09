Cristiano Ronaldo-støttet UFL får en PC-versjon

HQ

Mens mange av dere utvilsomt ville ha kastet dere ut i det Cristiano Ronaldo-understøttede fotballspillet UFL neste uke, betyr den nylige forsinkelsen at du nå må vente helt til desember med å oppleve tittelen.

Den gode nyheten med denne forsinkelsen er at når den fulle lanseringen kommer, vil du nå kunne spille spillet på enten PS5, Xbox Series X/S eller PC, ettersom en PC-versjon av spillet nå også er kunngjort.

Administrerende direktør for utvikleren Strikerz Inc, Eugene Nashilov, uttaler: "Vi gleder oss til å se hvordan PC-spillere vil ta imot UFL-opplevelsen. Selv om dette er en stor milepæl på reisen vår, erkjenner vi også at dette bare er begynnelsen på UFLs ekspansjon til nye plattformer og spillere. Selv om det er for tidlig å kunngjøre en spesifikk utgivelsesdato, håper jeg at lanseringen av spillets Steam-side vil gjøre ventetiden på PC-versjonen litt mer spennende for spillerne våre."

UFL lanseres nå 5. desember, så sett av den dagen i kalenderen hvis du er interessert i å se hva eFootball- og EA Sports FC-konkurrenten har å by på.