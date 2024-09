UFL gir etter for bruker-tilbakemeldinger og utsetter lanseringen i tre måneder for å finpusse innholdet

HQ

I september skulle vi for første gang på lenge ha tre motstandere som skulle vinne over fotballsimulatorfansen, men i løpet av de to betatestene som har funnet sted de siste månedene, så det ut til at den lavest rangerte i ligaen var nykommeren UFL. Mange av tilbakemeldingene fra spillere som har testet det (vi har gjort det selv) antydet at spillet burde utsette lanseringen med tanke på dets nåværende dårlige tilstand. Konkurransen blir enda tøffere når det nye EA Sports FC 25 vil bli utgitt senere denne måneden, mens eFootball 2024 gjenoppstår som bare eFootball for den nye sesongen. Nå ser det ut til at utviklerne har kommet til fornuft.

Spillets X-konto har gitt ut en uttalelse som indikerer at det utsetter utgivelsen av UFL med tre måneder. Det skulle vært utgitt 12. september, men nå vil det bli utgitt 5. desember. Strikerz Inc. CEO Eugene Nashilov sier også at i tillegg til den forventede poleringen basert på tilbakemeldinger fra spillere, vil nye spillmodi bli lagt til. I alle fall, "UFL kommer i desember, så vi håper å gi en liten nyttårsgave til alle involverte."

Kommer du til å prøve UFL når den lanseres i fullversjon 5. desember?