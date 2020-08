Crysis Remastered kommer til PC, PS4 og Xbox One i september

Du ser på Annonser

Dagen etter at Saber Interactive ga oss den første gameplaytraileren for Crysis Remastered bestemte utviklerne seg for å utsette PC-, PlayStation 4- og Xbox One-utgavene av spillet på ubestemt tid som følge av massiv kritikk av grafikken. Det viser seg at de tar litt under to måneder med ekstra jobbing.

Nå har vi nemlig fått en ny trailer fra Crysis Remastered som avslører at PC-, PS4- og Xbox One-utgavene vil lanseres den 18. september. Om spillet faktisk ser ut som traileren hevder har de sannelig brettet opp ermene den siste tiden også, for dette så mye bedre ut.