Cyberpunk 2077 erstattet skuespiller med kunstig intelligens i Phantom Liberty

En av grunnene til at Hollywood-skuespillere fortsatt streiker er at de ikke ønsker å bli erstattet av den stadig økende bruken av kunstig intelligens, så det er ganske interessant at et av 2023s mest omtalte spill er et eksempel på når det gir en viss mening å bruke såkalt AI.

Bloombergs Jason Schreier avslører at Miłogost Reczek ble erstattet av kunstig intelligens i Cyberpunk 2077 sin Phantom Liberty-utvidelse.

CD Projekt gjorde ikke dette bare for å spare penger eller noe slikt, men fordi Reczek, som ga stemme til den polske versjonen av Viktor Vektor i spillet, gikk bort i 2021. Selskapet vurderte å erstatte ham med en annen skuespiller og få denne personen til å spille inn de opprinnelige replikkene på nytt, men bestemte seg for å la være. I stedet fikk de en annen stemmeskuespiller til å fremføre nye replikker og brukte deretter en ukrainskbasert stemmekloningsprogramvare kalt Respeecher til å lage en algoritme som fikk det til å høres ut som Reczek.

Det er viktig å merke seg at selskapet fikk godkjenning fra Reczeks familie før de gjorde dette, og at sønnene hans var "veldig støttende".

Timingen for dette er likevel svært fascinerende. Stemmeskuespillere og andre skuespillere i spillbransjen vurderer i disse dager å slutte seg til SAG-AFTRA-streiken, og en av hovedbekymringene deres er også bruken av kunstig intelligens.

Hva synes du om å erstatte skuespillere med kunstig intelligens? Er det greit å bruke det hvis en skuespiller som pleide å spille en karakter har gått bort eller lignende? Ikke glem at Bungie valgte å hente inn en ny skuespiller til Destiny 2 da Lance Reddick døde.