Lance Reddick blir erstattet av Keith David i Destiny 2

HQ

Det er fem måneder siden vi fikk vite at Lance Reddick hadde gått bort. Dette førte til at mange spillere samlet seg rundt kommandør Zavala, en karakter han la stemme til i Destiny 2. Du vil fortsatt kunne vende tilbake til Bungies spill for å høre stemmen hans i overskuelig fremtid, men karakterens nye replikker vil høres annerledes ut.

Bungie har avslørt at Lance Reddick vil bli erstattet av Keith David som Commander Zavala når Destiny 2: The Final Shape lanseres neste år. Interessant nok vil Reddicks allerede eksisterende replikker "forbli urørt for den kommende utgivelsen", så Zavala vil ha forskjellige stemmer avhengig av om du nyter gammelt eller nytt innhold i spillet. En svært respektfull og hjertevarm beslutning som det blir spennende å høre fansenes reaksjon på.

Hva synes du om utskiftningen og løsningen?