Cyberpunk 2077 får en live-action TV-serie

CD Projekt har alltid vært åpne om at de ønsker å gjøre Cyberpunk til en multimediefranchise, og det er ingen tvil om at utgivelsen av Cyberpunk: Edgerunners på Netflix fikk mange til å kjøpe Cyberpunk 2077 eller gå tilbake til spillet etter å ha sett den flotte serien. Dette førte til at spillet solgte mer enn 25 millioner eksemplarer, så det blir interessant å se om dagens kunngjøring kan øke dette tallet ytterligere og hjelpe oppfølgeren.

Anonymous Content, produksjonsselskapet bak True Detective, Mr. Robot og den kommende Life is Strange-adapsjonen hvis den noen gang ser dagens lys, har kunngjort at de slår seg sammen med CD Projekt for å lage en live-action TV-serie basert på Cyberpunk 2077-universet. Ikke at vi skal forvente å se den med det første, for prosjektet er så tidlig i utviklingen at de fortsatt leter etter manusforfattere og lignende. Den gode nyheten er at dette gir deg mye rom til å dele drømmene dine om hva slags serie dette bør være i kommentarfeltet.