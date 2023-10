HQ

I september i fjor kunngjorde CD Projekt at Cyberpunk 2077 hadde solgt mer enn 20 millioner eksemplarer til tross for en tøff lansering. Dette var omtrent samtidig som mange av oss hadde begynt å glede oss til Phantom Liberty-utvidelsen og 2.0-oppdateringen. Forhåndsbestillingstallene ga inntrykk av at disse to kunne bringe spillet til nye høyder, og det er definitivt tilfelle.

Studioet avslører ikke bare at Cyberpunk 2077 har solgt mer enn 25 millioner eksemplarer nå, men også at mer enn 3 millioner har kjøpt Phantom Liberty. Veldig imponerende, spesielt med tanke på hvor travle og fantastiske de siste månedene har vært når det gjelder nye spillutgivelser.