Det er verdt å gjenta at Cyberpunk 2077 hadde en ganske tøff lansering. Visst, mange elsket spillet, men det ble også kjent for noen alvorlige tekniske problemer. CD Projekt Red har imidlertid fortsatt å fikse og forbedre spillet, slik at millioner av skeptikere har blitt overbevist om å kjøpe det gjennom årene. Og da mener jeg millioner.

CD Projekt avslører nemlig at Cyberpunk 2077 har solgt mer enn 35 millioner eksemplarer siden det ble lansert i desember 2020. Dette betyr at det har solgt 5 millioner det siste året, ettersom det nesten har gått nøyaktig ett år siden vi ble fortalt at spillet hadde oppnådd 30 millioner.

The Witcher 3: Wild Hunt trengte seks år på å nå 30 millioner, så Cyberpunk 2077 selger raskere. Førstnevnte har imidlertid passert 60 millioner nå, så det blir interessant å se om Cyberpunk 2077 vil være i stand til å overgå det før The Witcher 4 kommer ut.