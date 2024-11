Cyberpunk 2077 passerer 30 millioner solgte eksemplarer

HQ

Under sin nye investorrapport avslørte CD Projekt Red ikke bare at Project Polaris (AKA The Witcher 4) nå er i full produksjon. Den polske utvikleren ga også en oppdatering om Cyberpunk 2077 og hvordan det spillet har fortsatt å selge.

Vi blir fortalt at Cyberpunk 2077 nå har overgått den utrolige milepælen på 30 millioner solgte eksemplarer, noe som virkelig er en imponerende bragd for et spill som debuterte og hadde en veldig, veldig urolig lansering i slutten av 2020.

For å legge til dette har utvidelsen Phantom Liberty solgt åtte millioner eksemplarer også, siden den kom for rundt 14 måneder siden.

Det skal sies at begge salgstallene tar hensyn til eksemplarer av spillet eller utvidelsen som selges separat og i Ultimate Edition -pakkene, som kombinerer både basisspillet og Phantom Liberty. Dette betyr at det er sannsynlig at det er en viss overlapping mellom de to salgstallene, og ikke at av de 30 millioner Cyberpunk 2077 -kjøpere, har det også vært åtte millioner enkeltstående Phantom Liberty -kjøp.

Uansett viser dette hvor etterspurt Cyberpunk fortsatt er til tross for den tøffe starten.