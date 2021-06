Cyberpunk 2077 kommer tilbake til PlayStation neste uke

Selv om en rekke anmeldelser og førsteinntrykk fra "vanlige spillere" gjorde det klart at lanseringsutgaven av Cyberpunk 2077 hadde en rekke tekniske svakheter var det fjerningen fra PlayStation Store som virkelig gjorde det klart for mange at spillet burde vært utsatt. CD Projekt har også gjort det klart at dette virkelig har skadet salgstallene deres, så dagens nyhet er nok ekstra gledelig for dem.

Kort tid etter at spillet dukket opp på konsollens butikk igjen kan nemlig selskapet bekrefte at Cyberpunk 2077 blir tilgjengelig for salg på PlayStation Store den 21. juni, altså førstkommende mandag. Noe mer enn det får vi ikke vite, så bare tiden vil vise om det blir full pris eller ei.