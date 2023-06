Cyberpunk 2077: Phantom Liberty virker veldig lovende

HQ

Det er ikke til å stikke under en stol at Cyberpunk 2077, til tross for de store problemene ved lanseringen, i løpet av de siste årene har vokst til å bli en god refleksjon av det dystre rollespillet CD Projekt Red opprinnelig lovet. Den konstante syklusen av oppdateringer, oppdateringer, feilrettinger og forbedringer fra det polske kraftverket har gjort en tittel som en gang fikk katastrofal mottakelse, til en svært omfattende og spennende opplevelse, og i den kommende Phantom Liberty -utvidelsen, den eneste utvidelsen til Cyberpunk 2077, ser det ut til at vi får mer av nettopp det.

Som en del av CD Projekt Reds opptreden på Summer Game Fest Play Days i Los Angeles fikk jeg muligheten til å spille en del av utvidelsen for å se hvordan den ser ut til å styrke Cyberpunk 2077. Spillet jeg fikk teste dreide seg om en del av historien der V får i oppgave å redde en verdifull person, NUS-president Myers, og deretter samarbeide med nettopp denne personen for å bekjempe en voksende og farlig fraksjon. I motsetning til mesteparten av grunnspillet handler Phantom Liberty ikke om gjengkrig eller om å overleve i den urbane metropolen Night City, nei, denne utvidelsen handler om spionasje, og det er nettopp her Idris Elbas rollefigur Solomon Reed kommer inn i bildet.

Reed er en sovende agent som tidligere tjenestegjorde for spionbyrået FIA. Han har imidlertid vært mørklagt og inaktiv i årevis, og det er først med denne økende trusselen i bakhodet at han vender tilbake til handling. I likhet med Keanu Reeves' Johnny Silverhand er Elbas Reed en overbevisende og scenestjelende karakter som gir deg lyst til å fortsette å spille for å se hvordan historien hans utvikler seg. Og apropos Reeves og Silverhand, så er fanfavoritten tilbake i Phantom Liberty som den mentalt invaderende hjelperen du ikke ba om, men ikke kunne leve uten.

Når det gjelder gameplayet i Phantom Liberty er det ikke så mye annerledes enn det vi kjenner fra Cyberpunk 2077. Våpenspillet og byggingen av bygninger fungerer på samme måte, og fiendene og sjefene, hvorav noen er nye fiender, gir mange mål å skyte på eller slå/skjære i stykker når du kommer tett på. Heldigvis har Phantom Liberty et par andre nyheter i ermet, blant annet den helt nye regionen Dogtown som kan utforskes.

Dette slumlignende området er en av de mest nedslitte delene av Night City, og derfor kan du forvente å støte på all slags avskum. Ettersom dette er Cyberpunk 2077, kan du snakke deg ut av noen konflikter, men hvis du ikke liker den passive veien, er vold alltid et tilgjengelig alternativ. I tillegg til at hovedhistorien med spionasje-tema utspiller seg i Dogtown, byr regionen også på en rekke nye sideoppdrag og aktiviteter som du kan gi deg i kast med, og som alle gir deg en ny måte å utvide og fortsette Cyberpunk-reisen på. Selv om jeg bare fikk oppleve en liten bit av Phantom Liberty, var det ganske tydelig at denne utvidelsen ikke kommer til å bli verken liten eller kortfattet.

Så kommer selvfølgelig de typiske utvidelsestilleggene med nye våpen, evner (satt i et helt nytt ferdighetstre) og Cyberware, som alle sammen gjør det mulig for V å plukke opp og prøve noen nye spillestiler. Ettersom demoen jeg testet bare var kort i forhold til den fullstendige Phantom Liberty -utvidelsen, var det vanskelig å si hvor stor innvirkning disse vil ha på hvordan Cyberpunk 2077 spilles, men uansett er de ekstra tilleggene velkomne.

Hvis du ikke har hatt sjansen til å oppleve Cyberpunk 2077 ennå, eller har vært usikker på spillet etter lanseringen, har arbeidet CD Projekt Red har lagt ned i spillet frem til denne utvidelsen vært en så monumental og vellykket innsats at Cyberpunk 2077 nå er et fabelaktig rollespill. På en måte er det synd at CD Projekt Red avslutter dette spillet med Phantom Liberty, da det føles som om spillet som det polske teamet opprinnelig ønsket å levere endelig er her, og nå er det nesten på tide å gå videre til neste. Men uansett, hvis du er en Cyberpunk 2077 -fan, er Phantom Liberty definitivt ikke noe du vil gå glipp av når det kommer 26. september.