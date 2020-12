Cyberpunk 2077 sin første oppdatering fikser noen problemer

Du ser på Annonser

CD Projekt Red var raskt ute med å si at de allerede jobbet på en rekke oppdateringer da nærmest alt av Cyberpunk 2077-anmeldelser nevnte store tekniske problemer og svakheter. I dag har første puss kommet.

Cyberpunk 2077 sin 1.04-oppdatering er nemlig tilgjengelig på PC og PlayStation nå, mens den skal være klar for Xbox veldig snart. I tillegg til å nevne fiksing av bestemte oppdrag og lignende nevner listen også forbedrede refleksjoner på PS4 og Xbox One slik at spillet ikke blir så uklart, endringer av enkelte sekvenser slik at faren for epilepsianfall minskes betraktelig, mindre pop-in og generelle forbedringer som skal få spillet til å kjøre bedre og være mer stabilt.

Utviklerne bemerker at dette bare er den første av flere oppdateringer vi vil se de neste dagene, så forhåpentligvis trenger vi ikke å vente altfor lenge før spillet er nærmere å nå sitt potensial.