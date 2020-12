Cyberpunk 2077-advarsel: kan føre til epilepsianfall

Du ser på Annonser

Da vi endelig fikk lov til å dele Damian sin anmeldelse av Cyberpunk 2077 i går bestemt Liana Ruppert fra Game Informer seg for å fortelle at spillet hadde ført til et epiletisk anfall og at hun var nære å ha flere. Kanskje ikke ekstremt rart med tanke på at kildematerialet er kjent for nattklubber, skarpe blinkende lys og tukling med øynene til folk.

Det som derimot overrasker mer er at CD Projekt Red ikke har den ganske vanlige advarselen om at deler av spillet vil kunne føre til epilepsianfall eller lignende før Cyberpunk 2077 starter opp. Akkurat nå har ikke spillet særlig mange innstillinger som minsker faren for det heller. Derfor føler jeg det er viktig å advare dere, og håper samtidig at dere deler dette med så mange som mulig slik at folk er klare over faren når de setter seg ned foran Cyberpunk 2077 fra og med torsdag.

Forhåpentligvis fikses det uansett ganske raskt, for utviklerne har nå blitt gjort obs på dette. De sier at det jobbes med å lage en advarsel når spillet startes opp, samt en "permanent løsning".

Til slutt skal det nevnes at Ruppert fikk tilsendt en drøss med blinkende videoer på Twitter etter å ha delt denne viktige beskjeden, så drittsekkene finnes fortsatt der ute...