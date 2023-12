Cyberpunk 2077 viser mange flotte endringer i oppdatering 2.1-trailer

HQ

Oppdatering 2.0 gjorde Cyberpunk 2077 til et så mye bedre spill at det, sammen med Phantom Liberty-utvidelsen, førte til flere nominasjoner til årets The Game Awards. Det betyr ikke at CD Projekt Red har bestemt seg for å legge spillet bak seg og kun fokusere på oppfølgeren, The Witcher 4 og andre kommende titler. Cyberpunk 2077s Ultimate Edition lanseres i morgen, men den kommer ikke alene. De av oss som allerede eier spillet vil også kunne laste ned den ekstremt imponerende 2.1-oppdateringen rundt kl..12, så hvorfor ikke ta en titt på noe av det som venter?

Traileren nedenfor viser bare noen av tilleggene og forbedringene som oppdatering 2.1 vil bringe til Cyberpunk 2077 i morgen, inkludert muligheten til å lytte til radio uansett hvor du er, bruke metrosystemet, ha spesielle hangout-arrangementer med partneren din i leilighetene, nye kjøretøy, forbedret motorsykkelkamper, bedre bosskamper, å kunne spille billøp om igjen og mye mer som du kan lese alt om i <a href="https://www.cyberpunk.net/en/news/49597/update-2-1-patch-notes">oppdateringsnotatene.