Cyberpunk 2077s Xbox One-kontroller er tilgjengelig nå

Sent fredag kunne endelig Microsoft og The Witcher 3: Wild Hunt-utviklerne i i CD Projekt Red endelig bekrefte at de lager en spesiell Xbox One X-konsoll og Xbox One-kontroller med Cyberpunk 2077-tema. Da fikk de det til å høres ut som om vi måtte vente til juni før vi ville kunne kjøpe disse, men i dag har vi fått en overraskelse.

Selskapene kan nemlig avsløre at Cyberpunk 2077s spesielle Xbox One-kontroller er tilgjengelig for salgs allerede nå på Microsoft Store og et utvalg andre butikker over hele verden. Om du har 649 kroner til overs kan du dermed blant annet klikke deg inn her for å kjøpe den kule saken.

Microsoft hadde en annen interessant nyhet på lur også. I pressemeldingen avslører de at Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition Bundle blir den siste spesiallagde Xbox One X-konsollen de lager noen gang, noe som blant annet betyr at vi ikke kan forvente noe lignende for Halo Infinite i høst.