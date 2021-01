Cyberpunk 2077-utviklingen var visst bare kaos og løgn

Du ser på Annonser

Det var ikke bare for å redde litt skinn og i forsøk på å roe ned investorer og spillere at CD Projekt leverte en relativt latterlig unnskyldning for Cyberpunk 2077 på onsdag. De ante nok også at Bloombergs Jason Schreier hadde snakket med sine kilder i selskapet og jobbet med en krass rapport om forholdene der, så kanskje håpet de at den ekstremt pålitelige karen ville spare litt på kruttet etter deres uttalelse. Han gjorde ikke det...

Nå har nemlig Schreier delt en rekke historier fra utviklingen av Cyberpunk 2077 på Bloomberg, og man kan trygt si det er få positive tanker i artikkelen. Blant annet kan flere av utviklerne som forventet bekrefte at arbeidet med spillet egentlig ikke startet skikkelig før i 2016 selv om det ble annonsert i 2012. Akkurat dette så vi nærmest bevis på i uttalelsene fra studioet på den tiden også siden det var første gang det ble bekreftet at planen plutselig var at nesten hele opplevelsen skulle være i førstepersonsperspektiv fremfor det først annonserte tredjepersonsperspektivet.

Rapporten gjentar også at utviklerne ble sjokkerte da de fikk beskjed om at spillet i utgangspunktet skulle lanseres forrige april, for de selv mente at 2022 var langt mer realistisk. Dette særlig siden både arbeidsforholdene og moralen allerede var elendig. På grunn av manglende struktur endte man ofte opp med at to grupper eller personer jobbet med det samme uten å vite det, noe som førte til mye bortkastet arbeid. Bekymringene om både dette og den stramme timeplanen ble ofte forsøkt snakket ned ved å si noe sånt som "vi laget jo The Witcher 3: Wild Hunt på nesten samme måte, og lyktes med det".

Schreier nevner blant annet politisystemet som et eksempel på rot i utviklingen. Som forventet ble ikke det upolerte systemet implementert før i siste time, for mange av utviklerne forstod ikke hvorfor et rollespill som dette absolutt skulle ha slike elementer fra GTA-serien.

Rapporten nevner åpenbart unormale arbeidstider og press (såkalt crunch), "falske" E3-demoer og gameplayklipp som bare var ønsketenkning og en rekke andre fascinerende historier også, så jeg råder alle interesserte til å klikke seg inn og lese hele artikkelen.