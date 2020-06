Cyberpunk 2077-Xboxen har en hemmelig beskjed på seg

Du ser på Annonser

Den 17 september er det premiere for Cyberpunk 2077 til PC, PlayStation 4 og Xbox One (Stadia-spillere må vente litt lenger). Allerede nå kan dog de som vil spille med stil forberede seg til premieren ved å skaffe seg en begrenset utgave av Xbox One X-konsollen med Cyberpunk 2077-tema.

Reddit-brukeren Eversmans037 postet tidlig et bilde av hva som ser ut til å være en hemmelig beskjed på konsollen, hvor det står på: "Uniform, Victor, Mike, Echo" - altså "UV ME". Og det fikk han til å prøve å lyse på konsollen med UV-lys.

Når man gjør det dukker det opp en hemmelig beskjed som lyder "many languages, one message" fulgt av "thank you" på 15 forskjellige språk. Sjekk ut bildene nedenfor.