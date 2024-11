Cyberpunk live-action-prosjektet har ikke beveget seg ut av konseptstadiet

HQ

I tillegg til oppfølgeren til Cyberpunk 2077, og et annet prosjekt med Netflix, har Cyberpunk-IP-en også et live-action-prosjekt i arbeid. Det ble annonsert i fjor, og har vært en av de mer spennende tingene CD Projekt Red har satt opp, ettersom vi vet veldig lite om det.

Vi vet ikke engang om det er en film, TV-show eller noe annet, og det ser ut til at CD Projekt Red fremdeles i stor grad finner ut hva kjernen i dette prosjektet også er. I en nylig inntjeningsrapport (den samme som bekreftet at The Witcher 4 er i full produksjon og at salget påCyberpunk 2077 har nådd 30 millioner), bekreftet CD Projekt Red-sjef Michał Nowakowski at prosjektet fortsatt er i konseptfasen.

I en transkripsjon via VGC presiserer Nowakowski at "konseptstadiet har forskjellige stadier av fremgang, så vi er helt sikkert lenger inne enn vi var for et år siden, men vi er heller ikke ennå på det stadiet der vi vil shoppe rundt konseptet til potensielle streamere eller studioer."

"Jeg vil si at det sannsynligvis er et lignende vindu mellom her og nå som det var mellom da vi kunngjorde det for omtrent et år siden og i dag, så innenfor det vinduet vil jeg forvente at vi kommer til å shoppe [det] rundt."

Så kanskje du kan komme tilbake om et års tid for å se hvor langt vi kan være kommet med live-action-prosjektet. Avhengig av hvor stort CD Projekt Red ønsker å gå med det, kan det også være et massivt foretak.