Cyberpunk-skaper sier at han "har måter" å sikre at Keanu Reeves er involvert i CD Projekt Reds oppfølger

Det er noen veldig store navn involvert i CD Projekt Reds Cyberpunk 2077, da Keanu Reeves er med i tittelen som Johnny Silverhand og Idris Elba dukker opp i Phantom Liberty -utvidelsen som Solomon Reed. Når vi snakker om den førstnevnte kjendisen er det uklart om han i det hele tatt vil dukke opp i den kommende oppfølgeren, ettersom Silverhands skjebne ble beseglet i det eksisterende prosjektet, men kanskje det finnes måter å gjenopplive karakteren på.

I en nylig livestream fra CD Projekt Red hevdet Cyberpunk TTRPG-skaperen Mike Pondsmith at han har måter å sikre at Reeves har en rolle i oppfølgingsprosjektet når han kommenterte Reeves 'nylige påstander om at han ønsker å gå tilbake til rollen som Johnny Silverhand.

"For ikke så lenge siden så jeg at Keanu gjerne ville finne en måte å komme tilbake fra de døde på og spille Johnny igjen. Jeg har måter å gjøre det på, Keanu, kontakt meg."

I løpet av strømmingen kom Pondsmith også inn på hvordan det var å se Elba for første gang i Phantom Liberty -utvidelsen, før han nevnte et navn som mange utvilsomt også gjerne vil se dukke opp i den fremtidige serien.

"Ja, det var veldig bra, men kommer vi til å få problemer fordi den fyren ligner mye på Idris Elba. Han kommer sikkert til å saksøke oss. Og alle sier: "Det er Idris." Hva?! Ok, så la meg få dette rett, du har Keanu Reeves, og så snur du deg rundt og får Idris Elba. Hva blir det neste, Scarlett Johansson?"

Pondsmith fortsatte deretter med å erte videre ved å avslutte med: "Scarlett, du vet, jeg har roller til deg."

Vil du se Reeves tilbake i Cyberpunks oppfølger eller Johansson debutere i serien?