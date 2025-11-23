Daniel Radcliffe skrev et brev til den nye Harry Potter-skuespilleren Dominic McLaughlin

HQ

Det er en stor overlevering av fakkelen på gang, ettersom rollen som Harry Potter går over fra Daniel Radcliffe, som dukket opp som den berømte trollmannen i åtte store kinofilmer, til den unge Dominic McLaughlin, som for tiden filmer HBO Max serieadapsjonen av J.K. Rowlings elskede Wizarding World.

Radcliffe avslørte nylig i en opptreden på Good Morning America at han skrev et brev til McLaughlin for å oppmuntre skuespilleren til å nyte tiden med å lage serien Harry Potter og for å ønske ham lykke til.

Som per Deadline: "Jeg vil ikke si at alle som skal spille Harry må [ta kontakt med meg], men jeg kjenner noen få personer som jobber med produksjonen. Jeg skrev til Dominic og sendte ham et brev, og han sendte meg et veldig søtt brev tilbake."

Radcliffe forklarer at han i brevet ønsket ham "den beste tiden, og en enda bedre tid enn jeg hadde - jeg hadde en flott tid, men jeg håper du får en enda bedre tid."

Den tidligere Potter -stjernen fortsatte med å legge til: "Og det gjør jeg, jeg ser bare disse bildene av ham og de andre barna, og jeg har bare lyst til å klemme dem. De virker så unge. Jeg bare ser på dem og sier: 'Å, det er sprøtt at jeg gjorde det i den alderen'. Men det er også utrolig søtt, og jeg håper de har det gøy."

Serien Harry Potter TV er i produksjon for øyeblikket og vil sannsynligvis opprettholde en jevn produksjonsplan de neste syv til ti årene, forutsatt at den fortsetter å bli plukket opp for flere sesonger. Dette er for å kunne fortsette å utnytte de unge skuespillerne, noe som blant annet gjøres ved å installere skoler på filmsettene.