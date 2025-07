Harry Potter TV Barnestjerner skal utdannes på settet det neste tiåret

HQ

Da Harry Potter-filmene ble laget for rundt tjue år siden, måtte Warner Bros. både lage disse suksessfilmene og samtidig forholde seg til ulike lover om beskyttelse av barn i Storbritannia. Dette førte til at det ble opprettet en midlertidig skole på området der filmene ble laget, en skole som kunne undervise Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson og resten av barnestjernene mens de spilte inn filmene i løpet av skoleåret. Et lignende oppsett vil bli brukt for Harry Potter TV -serien av HBO.

Ifølge BBC News har Three Rivers District Council gitt tillatelse til at det bygges en midlertidig skole på tomten på Warner Bros. Studios Leavesden i Storbritannia. Denne skolen skal brukes til å utdanne Dominic McLaughlin, Alastair Stout, Arabella Stanton og de andre barnestjernene i det neste tiåret.

Det nevnes at skolen vil være åpen mellom kl. 05.30 og 20.30 på hverdager, slik at skuespillerne kan pendle mellom settet og klassene sine, og til og med legge til rette for nattopptak, reshoots og filming på stedet når det er nødvendig.

Rapporten påpeker at klasserommene består av flere flyttbare bygninger som er ment å huse så mange som 600 elever, selv om bare rundt 150 vanligvis vil bruke dem.

Dette er en annonse: