Danmarks voksende bekymring: USA ses som en større trussel enn Nord-Korea og Iran

En fersk meningsmåling viser at nesten halvparten av Danmarks befolkning nå ser på USA som en større trussel mot landet sitt. Undersøkelsen, som er utført av YouGov og delt eksklusivt med The Guardian, viser at 46 % av danskene anser USA som en alvorlig sikkerhetsrisiko - flere enn de som ser på Nord-Korea (44 %) eller Iran (40 %) som trusler.

Spenningen mellom Danmark, Grønland og USA har vært høy i lys av Donald Trumps gjentatte påstander om å overta Grønland. Det selvstyrte territoriet, som en gang var en dansk koloni, er fortsatt et strategisk interessepunkt for USA på grunn av sine naturressurser og geopolitiske betydning. De fleste dansker har imidlertid uttrykt sin motstand mot en slik avtale, og 78 % sier at de ikke vil støtte at Grønland blir en del av USA.

Selv om Danmarks forhold til USA er anstrengt, styrker landet sitt forsvar i Arktis. En plan til 2 milliarder dollar er lagt frem for å styrke det militære nærværet i regionen i takt med at den globale spenningen øker. I tillegg har Danmark bevilget 4,9 millioner dollar til en plan for å bekjempe rasisme mot grønlendere, i erkjennelse av de mangeårige utfordringene urbefolkningen står overfor.

Disse tiltakene kommer på bakgrunn av en økende bekymring for at USA kan komme til å forsøke å utøve kontroll over territoriet, noe som ytterligere kompliserer Danmarks delikate posisjon. Selv med slike forsvarsplaner på plass fortsetter Danmark å navigere i den pågående konflikten, og ledere som Mette Frederiksen presser på for et sterkere europeisk samhold i lys av Trumps uttalelser om Grønland.

Situasjonen kompliseres ytterligere av den overveldende motstanden på Grønland selv. En fersk undersøkelse viste at 85 % av grønlenderne avviser tanken om å bli en del av USA, mens bare 6 % støtter den. Dette gjenspeiler øyas dyptliggende ønske om selvstendighet, som har fått stadig større gjennomslagskraft de siste årene.

Spenningen øker, og både Danmark og Grønland ser ut til å være fast bestemt på å motstå ethvert forsøk på å endre deres politiske status. Selv om ledere fra Danmark og Europa står fast mot Trumps ambisjoner, er Grønlands fremtid fortsatt usikker. Hvordan mener du at Europa bør reagere på det økende presset fra USA om Grønlands fremtid?

Hva synes du om resultatene av meningsmålingen? Er du enig i dem?