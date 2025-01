Daredevil: Born Again sin showrunner sammenligner den med The Penguin

HQ

Fjorårets The Penguin-serie tok mange med storm og beviste nok en gang at fansen har vært på jakt etter en mer jordnær og dyster versjon av superhelter og tegneserieunivers. Den Colin Farrell-ledede serien debuterte til en fantastisk mottakelse fra både fans og kritikere, og nå er det store spørsmålet når vi får en oppfølgersesong, eller om det blir flere spinoffs.

I mellomtiden vil imidlertid Charlie Cox være tilbake i hovedrollen som Daredevil i den neste store superheltserien, Marvel's Daredevil: Born Again, som kommer på Disney+ i begynnelsen av mars. Nå som premieren rykker stadig nærmere, har showrunneren på prosjektet forsøkt å sette forventningene våre til serien ved å sammenligne den med The Penguin og hevde at den vil være enda mer rotfestet og dyster.

I en tale til SFX Magazine (takk, GamesRadar +), sa showrunner Dario Scardapane: "Det er veldig rart. Du jobber i et vakuum, og så kommer noe annet ut, og du sier: 'Å, wow'. Jeg vil si at The Penguin på mange måter er vår direkte konkurrent. Men vi er enda mer jordnære, enda mindre stiliserte, enda mer forankret i her og nå. Jeg elsket Penguin. Vi er litt raskere, slemmere og renere i historiefortellingen vår."

Vi fikk nylig se den første ordentlige titt på Daredevil: Born Again i en første trailer i full lengde, som opprinnelig ble forsinket på grunn av skogbrannene i L.A. Serien Marvel begynner sin visning på Disney+ 5. mars i Storbritannia og Europa.

Er du spent på Daredevil: Born Again?