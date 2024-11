Data avslører en alarmerende mangel på Real Madrid denne sesongen

HQ

Real Madrids sesongstart har ikke vært forferdelig. De har vunnet 8 kamper og tapt to ganger, med 3 uavgjort. Men det er ikke nok for den nåværende Liga- og Champions-vinneren, spesielt med løftet om Kylian Mbappé, en av verdens beste spillere, som ikke tilpasser seg godt til laget.

Ni poeng bak FC Barcelona (og en kamp mindre) og halvparten av Champions League-fasen gjenstår å spille, det er ikke for sent å snu ting, men Carlo Ancelotti og hans stab må finne løsninger raskt. Og noen data fra Hudl DaaS viser en klar mangel denne sesongen: De løper ikke nok.

Som El País har sett, løper Real Madrids spillere mindre denne sesongen: De løper i gjennomsnitt 101,2 kilometer hver kamp, 3,5 prosent mindre enn i fjor.

Generelt løper de vanligvis mindre enn sine rivaler. Real Madrid vinner vanligvis med knapp margin, men når de møtte et lag med en klar fysisk overlegenhet som FC Barcelona, ble resultatet katastrofalt.

Av de 36 lagene som for øyeblikket kjemper om Champions League, er Real Madrid det tredje laget som løper minst: 108,7 km per kamp, 6 % mindre enn gjennomsnittet. Et slående tall som avslører manglende intensitet, men som også trekker andre konklusjoner: Ingen har klart å erstatte Toni Kroos ennå, som løp 10,1 km per kamp i gjennomsnitt.

Mbappé løper 8,3, minst av alle spillerne i Real Madrids tropp. Det er klart at ulike posisjoner krever ulike ting, men det er også påfallende at av alle i Real Madrids tropp er Jude Bellingham den som løper aller minst.