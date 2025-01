David Alaba er med i Real Madrids tropp etter å ikke ha spilt siden 2023

HQ

Etter to seire i 2025 i LaLiga og Copa, flyr det spanske laget snart til Saudi-Arabia, hvor de skal spille den spanske Supercupen. Semifinalen spilles på torsdag mot Mallorca, og klubben har offentliggjort troppen til denne turneringen (hvis de vinner på torsdag, blir finalen på søndag mot Barcelona eller Athletic Bilbao). Den største overraskelsen er at David Alaba er innkalt og også skal fly til Jeddah. Den østerrikske forsvarsspilleren spilte for siste gang 17. desember 2023.

Alaba regnes av klubben som"vintersigneringen", ettersom de bestemte seg for å ikke signere en ny spiller i januar for å kompensere for de to langtidsskadene (Dani Carvajal og Eder Militao)... fordi en annen langtidsskadet spiller er i ferd med å komme tilbake. Den 32 år gamle spilleren rev av det fremre korsbåndet (ACL) i høyre kne.

Det er usikkert om David Alaba kommer til å spille, men han reiser i hvert fall med resten av laget. Det samme vil Vinícius Jr. som venter på dommen etter at han angrep Valencias keeper på fredag og fikk direkte rødt kort. Han kan få to eller fire kampers karantene.

Troppen inneholder noen nye navn, deriblant forsvarsspilleren Lorenzo og Diego Aguado (samme etternavn, men ikke i slekt), to spillere av egen avl som debuterte for førstelaget i går i 5-0-seieren mot Deportiva Minera, et fjerdedivisjonslag i den spanske cupen.