David Corenswet har bygd muskler for å spille Superman

Det er bare litt over et år til det nye DC Universe starter for alvor, og David Corenswet skal ikle seg jumpsuiten med den røde kappen for å redde verden og introdusere oss for James Gunns visjon.

Denne uken fikk vi se det første bildet av Corenswet som Superman, og hvis du syntes han virket kraftigere nå enn i de tidligere filmene - så er det fordi han faktisk er større. Corenswets personlige trener Paolo Mascitti har nå lagt ut et bilde på Instagram der vi får se Superman fysikk i all sin prakt.

Filmen har premiere 11. juli, og er for tiden under innspilling, med skuespillere som Rachel Brosnahan (som Lois Lane), Nathan Fillion (som Guy Gardner/Green Lantern) og Nicholas Hoult (som Lex Luthor).