Days Gone forbedres på PlayStation 5

Allerede i mars bekreftet Sony at en rekke PlayStation 4-spill vil kjøre bedre på PlayStation 5, men ønsket ikke å si noe om hvilke. Siden den gang har vi fått vite at både God of War og Ghost of Tsushima vil bli enda penere på den kommende konsollen, og nå er det et annet Sony-studio som har gode nyheter.

For Bend Studio kan avsløre at Days Gone vil kjøre i dynamisk 4K og 60 bilder i sekundet på PlayStation 5. Ganske imponerende med tanke på at både PS4- og PS4 Pro-utgavene av spillet har maks 30 bilder i sekundet og kan slite til tider når de største freaker-hordene jakter på oss. Dermed fikk jeg en glimrende unnskyldning for å hoppe inn i det kule universet igjen.