Days Gone-utvikleren gir en oppdatering om fremtiden midt i den nylige PlayStation-kanselleringen

For bare noen dager siden hørte vi at Bend Studio, skaperne av Days Gone, var en av to Sony Interactive Entertainment utviklere som har fått sitt nåværende prosjekt kansellert. Det antas at dette var et live-service-prosjekt, og at den katastrofale fiaskoen til Concord sannsynligvis har spilt inn i beslutningen, men det faktum at Bend fikk vite om denne kanselleringen samtidig som publikum ikke akkurat så ut til å love godt for studioet.

Sony ønsker imidlertid angivelig å støtte det Oregon-baserte studioet og hjelpe det med å finne ut hva det skal gjøre videre, og selv om vi ikke aner hva det vil være, har community manager for utvikleren nå tatt til X for å gi et dristig løfte.

Kevin McAllister (ikke den du tenker på) har uttalt: "Takk for kjærligheten og støtten alle sammen, spesielt til de som har kontaktet oss. P.S. Vi planlegger fortsatt å lage kule greier."

Kanskje det endelig er på tide at Sony gir Bend tiden og ressursene de trenger for å lage en oppfølger til Days Gone? Hva tror du, hva vil du gjerne se utvikleren jobbe med neste gang?