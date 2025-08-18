De første bildene av Fallout sesong 2 på Prime Video

HQ

Da vi så silhuetten av byen New Vegas på slutten av den første sesongen av Fallout, TV-serietilpasningen av Bethesdas store videospill-IP, skjønte vi umiddelbart at Jonathan Nolan og hans produksjonsteams planer gikk utover å tilpasse vage ideer om fraksjoner, omgivelser og karakterer, og at vi ville bli fordypet i en av franchisens beste omgivelser, som han denne gangen brakte til Obsidian-videospillet.

Nå får vi finne ut hvordan det går med Maximus (Aron Moten), Lucy (Ella Purnell) og Ghoul (Walton Goggins) når de utforsker Mojave-regionen og byen New Vegas, en by som overlevde det kjernefysiske holocaust og fortsatt står takket være hovedinvestoren den gang og nå, den gåtefulle Mr. House.

De første offisielle bildene fra serien har blitt delt, og i tillegg til hovedrolletrioen kan vi se en refleksjon av kasinoet Lucky 38 (et viktig sted i spillene og i serien, helt sikkert), samt modellen Pipboy 3000 som brukes av innbyggerne i regionens Refugios, og som her bæres av Lucys far, Hank (Kyle MacLachlan).

Du kan sjekke ut galleriet, med tillatelse fra Xcancel, nedenfor.