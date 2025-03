Rykte: Pokémon Legends: Z-A har nesten 30 nye mega-evolusjoner

HQ

Vi gleder oss alle veldig til å høre hva Nintendo har å si om sin neste konsoll, Nintendo Switch 2, den 2. april. På den dagen forventer vi også å høre en fast utgivelsesdato, samt en tidsplan for titler som skal følge maskinvaren, enten fra dag én eller i løpet av de første ukene av livet.

Og vi forventer at Pokémon Legends: Z-A vil være en av de første titlene som blir med på festen. Game Freaks spill ga oss en sniktitt på Pokémon Presents den 27. februar, men ga oss ikke en dato. Det som ble bekreftet var at Mega Evolutions kommer tilbake, og nå har vi flere detaljer om det.

En av de mest pålitelige uoffisielle kildene om Nintendo er brukeren Pyoro, som nå opererer under Twitter/X-kontoen @eb576dcfe. I sin vanlige tone av kryptiske meldinger bekreftet han(to ganger) at det vil være opptil 27 mega-volusjoner som vi vil se i spillet. Hvis vi tar denne informasjonen som sann, vil det totale antallet mega-volusjoner i franchisen nå stige til 75, i tillegg til de 48 som allerede er kjent.

For øyeblikket har verken The Pokémon Company, Game Freak eller Nintendo bekreftet denne informasjonen eller hva noen av disse evolusjonene vil være, men jeg er sikker på at du har en i tankene som du gjerne vil se. La oss få vite det i kommentarfeltet.