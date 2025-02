Sjekk ut massevis av nytt gameplay fra Pokémon Legends: Z-A

HQ

Å si at Pokémon Presents var litt av en flopp er nok en underdrivelse. Høydepunktet var sannsynligvis det ferske glimtet av Pokémon Legends: Z-A, som avslørte noen få ekstra biter av informasjon som start-Pokémon som vil bli tilbudt (Totodile, Chikorita og Tepig), og noen få andre godbiter, men vi fikk egentlig ikke noe av substans.

Spillet er fortsatt bare bekreftet for Switch og bare planlagt for lansering i "sent 2025", som er nettopp det vi visste da vi gikk inn i det årlige showet. Så med det i bakhodet, hvis du fortsatt er interessert i å se spillingen som ble presentert i sin helhet, må du huske å se det nedenfor.

Ellers ga sendingen en oppdatering om Pokémon Go og Pokémon Concierge, og nylig annonserte Pokémon Champions, i tillegg til å dele oppdateringer til Pokémon Sleep, Pokémon The Card Game Pocket, Pokémon Cafe, fysiske kortspill og mer.