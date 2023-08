Dead by Daylight's Alien-oppdatering inkluderer også Ellen Ripley som overlevende

HQ

De talentfulle utviklerne hos Behaviour var ganske vage da de i forrige uke avslørte at Alien-serien ville bli en del av Dead by Daylight. Ville det bare inkludere en Xenomorph eller også introdusere Sigourney Weavers Ellen Ripley som en overlevende, et nytt kart og mer? Vel, de fleste ønskene vil gå i oppfyllelse.

Dagens oppdateringsnotater og trailer bekrefter at Ellen Ripley (som dessverre ikke ligner så mye på fru Weaver) blir en av de overlevende på Dead by Daylight sammen med morderen Xenomorph den 29. august. Begge har noen interessante unike egenskaper, som at Ripley ikke etterlater seg blodpøler eller grynter når hun gjemmer seg i et skap, og at Xenomorph kan bruke tunneler i alle kart.

Da gir det mening at det nye kartet er Nostromo og omgivelsene rundt. Dette vil nok gjøre mange nye spillere interessert i å prøve spillet, så det blir en gratis prøvehelg fra 31. august til 4. september.

Kommer du til å rope "Game over, mann! Game over" på Dead by Daylight om tre uker?