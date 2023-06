Dead Cells blir animeserie

Dead Cells kjøpt av over 5 millioner spillere takket være mobiler

den 19 mars 2021 klokken 15:00 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Forrige sommer kunne Motion Twin skryte av at det hadde blitt solgt over tre millioner eksemplarer av Dead Cells, og med tanke på at spillet da var to år gammelt skulle...