Dead Cells passerer 10 millioner solgte eksemplarer

HQ

Dead Cells var uten tvil en av mine heteste kandidater til årets spill da det ble lansert i 2018, men jeg måtte legge det fra meg for å fokusere på andre spill etter en stund. Da jeg kom tilbake for å platinume det tidligere i år var det utrolig gøy. Ikke bare fordi spillet fortsatt er fantastisk, men også på grunn av de mange oppdateringene og utvidelsene Motion Twin og Evil Empire har gitt ut opp gjennom årene. De har ikke tenkt å gi seg i nærmeste fremtid heller.

De to selskapene har sendt ut en pressemelding som avslører at Dead Cells nå har solgt mer enn 10 millioner eksemplarer. Det betyr at det har solgt omtrent dobbelt så mange eksemplarer de siste tre årene som det gjorde de to første Da er det på en måte forståelig at vi også får vite at Evil Empire planlegger å gi ut enda mer innhold frem til 2024, så det er ingen grunn til å slette Dead Cells fra harddriven eller SSDen din med det første.