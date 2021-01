Dead Cells: Fatal Falls slippes om to uker og viser gameplay

Du ser på Annonser

Vi fikk ikke akkurat ekstremt mange detaljer da Motion Twin offentliggjorde Dead Cells' Fatal Falls-utvidelse i desember, men utviklerne lovet oss nytt i starten av 2021. De holder ord.

Nå har vi nemlig fått en gameplaytrailer fra Dead Cells: Fatal Falls, og som om det ikke var nok avslører den at utvidelsen lanseres allerede 26. januar. Hva selve gameplayet angår får vi se mer av de to nye områdene, heftige våpnene og fascinerende fiendene som venter om bare to uker for de som er villige til å betale for det som virker å bli en meget innholdsrik og spennende utvidelse.