Dead Island 2 avslører 2 store utvidelser

Dead Island 2 har vært en av Embracer Groups få kjempesuksesser, så det overrasker ikke at mer innhold er på vei.

Utviklerne i Dambuster har offentliggjort fremtidsplanene for Dead Island 2, og i tillegg til en rekke gratis oppdateringer venter det to store utvidelser vi må betale for. Den første utvidelsen heter Haus og skal komme mot slutten av året. Denne vil ta oss til et nytt område med nye fiender og våpen. Utover det får vi bare denne beskrivelsen:

"Hvordan forbereder en milliardær seg på zombokalypsen? En techno-dødskult med en god dose utskeielser og blod!"

Deretter kommer SOLA Festival en gang mellom 1. april og 30. juni neste år:

"Velkommen til SOLA-festivalen, hvor LAs partyfolk kan grønnvaske seg til ekstase og redde planeten, ett rave om gangen."

Ikke at vi må vente helt til da for litt mer innhold, for du kan laste ned en oppdatering nå som både forbedrer og fikser noen ting i tillegg til å introdusere Cosplay-systemet som lar oss endre hvordan figuren vår ser ut.