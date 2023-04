Dead Island 2 har fått en god start med 1 million solgte eksemplarer

HQ

Svært få spill ender opp med å bli gode og/eller gjøre det bra kommersielt etter mer enn 8 år med utviklingshelvete og forsinkelser, så det var forståelig at den vokale delen av internett virket skeptisk til Dead Island 2. THQ Nordic og utviklerne hos Dambuster må imidlertid være veldig fornøyde med hvordan spillet presterer så langt.

En pressemelding avslører at Dead Island 2 allerede har solgt mer enn 1 million eksemplarer etter lanseringen forrige fredag, så det er klart snakket om at folk er leie av zombier og de lunkne diskusjoner før utgivelsen ikke kom fra de generelle videospillentusiastene.

Jeg tipper THQ Nordic og Dambusters føler det var et fantastisk valg å slippe det en uke tidligere enn planlagt også, for jeg frykter at den imponerende salgskurven vil ta et svalestup når Star Wars Jedi: Survivor lanseres førstkommende fredag. Jeg kan ta feil...

Hva er dine tanker om Dead Island 2, og hvordan tror du Star Wars Jedi: Survivor vil gjøre det sin første helg?