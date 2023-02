Dead Island 2 lanseres en uke tidligere enn planlagt

HQ

Husker du da jeg skrev om at Star Wars Jedi: Survivor ble forsinket til 28. april og nevnte at det var dårlige nyheter for Dead Island 2? Dambuster Studios og THQ Nordic er enige, så de har to gode nyheter til oss i dag.

Den første er at Dead Island 2 har "gone gold", noe som i utgangspunktet betyr (med mindre du er Cyberpunk 2077) at utviklingen er ferdig og spillet kan sendes til trykking og distribusjon. Vi ser sjelden spill gå til gull mer enn to måneder før lansering, noe som kan være en av grunnene til den andre gode nyheten: Dead Island 2 har blitt skjøvet frem en uke, og vil nå lanseres 21. april.