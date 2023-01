HQ

Jeg er ikke redd for å innrømme at jeg er litt imot hele naturen til remakes og hvor vanlige de begynner å bli, men det har ikke endret det faktum at det EA Motive har laget med Dead Space Remake har vært interessant for meg en stund. Etter et forhåndsvisningsarrangement sent i fjor, har jeg ventet spent på den fullstendige lanseringen for å se hvordan spillet former seg, og nå som det har kommet til dette, føler jeg meg helt komfortabel med å starte denne anmeldelsen ved å fortelle deg at dette er en veldig bra remake. Dead Space Remake gjør nesten alt riktig, men før jeg går inn på dette vil jeg starte med de dårligere tingene.

Her er greia, jeg tror ikke det koblede sjangerbegrepet "overlevelsesskrekk" yter Dead Space mye rettferdighet lenger. I motsetning til Resident Evil-spillene hvor du virkelig kan løpe fra fiender og må håndtere stalkerfiendene som bokstavelig talt ikke kan stoppes, spiller Dead Space Remake annerledes. Det har fortsatt den terroren i kjernen, men egentlig er dette et actionspill, et hvor du er overbelastet av desperasjon. Og det jeg mener med dette er at du egentlig aldri ser på Isaac som virkelig i fare, han fremstår alltid som mesteren for sin egen skjebne og kjemper ikke for å forlenge livet med ytterligere noen minutter mens han unnslipper monstrene som jakter ham. Nei, Isaac Clarke er mer en actionhelt som heller vil løse problemene sine ved bruk av plasmavåpen i stedet for å snike og unnvike.

Og dette leder meg inn på "desperasjon"-delen, for at et spill skal bli kalt "overlevelse", må det se deg kjempe med flere trusler enn bare fiendene foran deg - ellers kan hvert actionspill og skytespill kategoriseres som overlevelse. Jada, Dead Space har oksygennivåer å håndtere noen ganger, men dette er mer en nisjespillmekanikk på visse punkter. Nei, den største fienden Isaac må overvinne, og grunnen til at jeg tror at "desperasjon" bedre beskriver denne tittelen i vår tid, er ammunisjonsøkonomien, som er avhengig av de eldgamle "overlevelsesskrekk"-tropene med å knuse kasser og plyndre lik for å finne ammunisjon mens du er borte fra butikker, og etter min erfaring er dette egentlig ikke den mest givende mekanikken. Dead Space liker å gi deg tonnevis av brukbare kreditter i stedet for ammunisjon, og dette betyr at du drar til butikker for å bare kjøpe stabler med kuler slik at du kan fortsette Necromorph-drepingen. Hvorfor bruke pengene på en oppgradering av et våpen hvis du ikke har ammunisjon for å bruke det i praksis?

Så dette er grunnen til at jeg tror vi bør slutte å se på spill som Dead Space - og til og med det nylige The Callisto Protocol - som overlevelsesskrekk, fordi de egentlig ikke er noen av disse tingene. Ikke misforstå, forbedringene og tilleggene som EA Motive har jobbet med i denne remaken, løfter virkelig terroren og stemningen, men du føler deg aldri virkelig redd når du spiller.

Men når det gjelder disse forbedringene, refererer jeg hovedsakelig til den audiovisuelle opplevelsen, noe som er ulikt mye annet i dag. Spillet er grafisk imponerende, og måten utvikleren bruker volumetrisk tåke og damp på toppen av sparsomme lyskilder, gjør at Ishimura føles fiendtlig på en måte som den aldri har gjort før. Legg til lydforbedringene som bringer 3D-lyd til spillet, noe du absolutt trenger å oppleve med hodetelefoner, da Necromorphs vil sprette ut av ventilasjonsåpninger fra alle retninger, og din beste venn og frelsende nåde når de gjør det, vil være ørene dine. Alt dette kommer sammen for å få Dead Space Remake til å føles som mer enn bare en remake, det er en ny vri på den ikoniske sci-fi-serien og en som jeg vil oppfordre spillerne til å faktisk prøve med en lavere lysstyrkeinnstilling enn vanlig; da det å måtte stole på spotlights og Isaacs lommelykt gjør underverker for å trykke Dead Space mer inn i skrekkbåsen.

Stemningen og de tekniske forbedringene er ikke alt EA Motive har pusset på. I denne remaken er Dead Space et sømløst eventyr. Det er ingen åpenbare lasteskjermer (snarere er de maskert som å reise med trikken, vente på at dørene skal åpnes, klemme deg gjennom trange passasjer osv), noe som betyr at du kan vandre rundt hele USG Ishimura uten å være innsnevret til et faktisk spillnivå. Legg til dette muligheten til å utforske i null gravitasjon og flyte rundt som Isaac gjør i de senere Dead Space-oppfølgerne, det hele gjør at denne remaken føles moderne og frisk, til tross for at fortellingen og historien fortsatt er den samme som vi alle ble forelsket i tilbake i 2008.

Nå skal jeg ikke fortelle deg at Dead Space Remake er feilfritt, fordi det er det ikke. Når han er i samtale, ser det ut til at Isaac kobler litt ut og aldri fokuserer på personen han snakker med, noe som er veldig foruroligende. I tillegg er det vanskelig å sette pris på forbedringene som utviklingsteamet har gjort for Necromorph-fiendene (som gir dem skjeletter, kjøtt som kan brennes og detaljerte anatomier), ettersom du bruker samme formel som før for å beseire dem - dvs. blåse av lemmene deres. Det er penere gørr, hvis du kan beskrive det som sådan, men ikke mye annet, da det egentlig aldri endrer din tilnærming til kamp. Du vil fortsatt mest sannsynlig bare bruke Plasma Cutter til å hugge bort lemmer, i stedet for å bruke våpentypene til strategisk å ta ned fiender, som å bruke Flamethrower eller Pulse Rifle for å sprenge av eller brenne bort kjøtt, slik at du lettere kan kutte gjennom bein med plasmakutteren. Det fungerer bare aldri sånn i praksis.

Ellers synes jeg at lagringspunktene fortsatt er en ganske arkaisk mekanikk, siden det er autolagringselementer, det er bare ikke hyppig. Du vet aldri når du kan stole på det automatiske systemet eller når du faktisk trenger å ta saken i egne hender før det er for sent. I tillegg er en siste liten ting som gruer meg dette flysystemet (eller rettere sagt antigravitasjonssystemet), som kan bli litt kvalmende når du begynner å miste oversikten. Riktignok kan dette være en veldig reell tolkning av hvordan det føles å sveve rundt i null gravitasjon, men jeg har aldri vært i verdensrommet, så det virker bare litt kvalmende.

Men ingenting av dette endrer min mening om at Dead Space Remake er en av de beste remakene vi noen gang har fått. De teknologiske, lydmessige og grafiske forbedringene gjør alle underverker for nivået av innlevelse som dette spillet er avhengig av, og kvaliteten og poleringen er så velkommen når man tar i betraktning noen av de andre "ferdige" spillene som vi har sett i det siste. Så enten du er ny i Dead Space-universet eller ønsker å komme tilbake, er dette et spill som er verdt å ta en titt på, da det er spennende, freaky, engasjerende og viktigst for et videospill, veldig gøy.