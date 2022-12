HQ

Det veldig Dead Space-inspirerte The Callisto Protocol har ikke fått den gode starten utviklerne håpet på, så kveldens annonsering kommer på et veldig dårlig tidspunkt for dem.

EA Motive avslører nemlig at Dead Space Remake har "gone gold", noe som kort forklart betyr at utviklingen i hovedsak er ferdig. Dermed kan du være trygg på at spillet lanseres den 27. januar som planlagt.