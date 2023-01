Dead Space Remake har en alternativ slutt

HQ

Switch-eiere har kanskje fått sin første smak med Fire Emblem Engage forrige uke, men for PC-, PlayStation- og Xbox-spillere markerer denne uken den virkelige starten på spillåret som den veldig, veldig lovende Dead Space Remake lanseres på fredag.

Med så lite tid igjen, kommer det kanskje ikke som noen overraskelse at Trophy-listen har kommet seg online (via TrueTrophies) og takket være dette vet vi nå at det er en helt ny utfordring i remaken kalt Reunion. Det spennende med denne er beskrivelsen, som lyder: "See the alternative ending on any difficulty mode."

Dette kan virkelig ikke tolkes på noen annen måte enn at det faktisk er en alternativ slutt å oppleve denne gangen, men nøyaktig hvor og hvordan du vil få den er selvfølgelig ukjent i noen dager til.

HQ

</a>