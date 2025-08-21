Dead Space-skaperen Glen Schofield: "Jeg står 100 % bak AI"

HQ

Spillutvikleren Glen Schofield sier at han er "100 prosent for kunstig intelligens" i spillutvikling. Schofield er mest kjent som skaperen av Dead Space, men har også ledet utviklingen av Call of Duty: Modern Warfare 3, Advanced Warfare og WWII. Hans siste prosjekt var The Callisto Protocol.

Ifølge Schofield kan kunstig intelligens gjøre utviklingen mer effektiv, redusere kostnadene og forbedre kvaliteten, selv om teknologien ennå ikke er helt klar til å integreres i spillmotorer. At den kan komme til å erstatte visse arbeidsoppgaver, ser han som en naturlig utvikling.

"Den kreative arbeidsstyrken er i kryssilden i denne diskusjonen", sier Schofield til The Game Business. "Jeg husker da Photoshop kom ... folk trodde at datamaskiner ville erstatte airbrush-artister. Motion capture skulle også 'ta jobber'. Men til syvende og sist har det bare hevet listen."

Når Schofield ser fremover, tror han at det uunngåelig vil dukke opp nye roller, som for eksempel "prompt engineers". "AI er her - vi må bare jobbe med den."

Er du enig med Schofield i at AI er fremtiden for spillutvikling?