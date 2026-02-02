Dear Me, I Was... lanseres på Nintendo Switch, Steam, iOS og Android 12. februar

HQ

Dear Me I Was..., det eksklusive interaktive eventyret for Nintendo Switch 2 (her er vår anmeldelse), tar spranget til nye plattformer. Som de antydet i intervjuet vårt, var muligheten for å se spillet på andre plattformer ikke helt utelukket, og nå vet vi at det den 12. februar kommer til både den "gamle" Nintendo-konsollen og PC via Steam, samt iOS- og Android-enheter.

Vil du prøve dette korte, men intense eventyret, med sin karakteristiske kunstneriske stil av Taisuke Kanasaki? For å feire denne lanseringen har kunstneren laget kunstverket som du kan se nedenfor.

Du kan også sjekke ut intervjuet vårt med regissøren, Maho Taguchi og art director for dette spillet, Taisuke Kanasaki, her :