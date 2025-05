Death Stranding 2: On the Beach har allerede gått gull

HQ

Så sent som i går fortalte vi om noen av funksjonene som vil bli tilgjengelige i Death Stranding 2: On the Beach når det lanseres 26. juni på PS5, sammen med en begrenset utgave av DualSense-kontrolleren. Nå kan vi legge til at spillet Kojima Productions faktisk allerede har gått gull.

Som nevnt i et innlegg på sosiale medier, blir vi fortalt :

"Death Stranding 2: On the Beach har gått gull

"Reisen begynner snart - bare litt lenger til 26. juni".

Dette er spesielt imponerende siden det fortsatt er over seks uker til spillet faktisk lanseres, men det bør absolutt fjerne alle bekymringer du måtte ha om at det kommer i tide, ettersom gull betyr at spillet er ferdig og klart til å bli sendt ut.