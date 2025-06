Death Stranding 2: On the Beach originalt lydspor på strømmeplattformer

HQ

I går kom den offisielle lanseringen av Death Stranding 2: On the Beach, den etterlengtede oppfølgeren til Kojima Productions' debutfilm, skrevet, regissert og produsert av, du gjettet det, Hideo Kojima.

Tittelen selger allerede som varmt hvetebrød, og har fått en ekstraordinær mottakelse fra kritikere og publikum(inkludert oss her på Gamereactor), med alle slags reklamemateriell, som for eksempel en ny wearable inspirert av spillet, som blir lagt til i blandingen.

Men Death Stranding 2 er mer enn bare et unikt spill. Det er en virkelig fengslende, oppslukende opplevelse, og et bevis på det er det originale lydsporet. Vi snakker ikke om Kojimas berømte spilleliste, full av hits og kjente band og sangere, men om låtene som er laget spesielt for spillet av musikeren Ludvig Forssell.

Det er 56 lydspor, tre og en halv time lange, som nettopp har kommet ut på Spotify- og Apple Music-plattformene. Hvis du har ønsket å gjenoppleve Sam Porter Bridges' nye reise i din tid borte fra Dualsense, må du huske å bokmerke denne spillelisten.