Du kan få din egen Death Stranding 2: On the Beach Ring Terminal

Alle som har startet Death Stranding 2: On the Beach vil vite at spillet fjerner sin tidligere Cuff Links for i stedet å se Sam bære en gadget kjent som en Ring Terminal. Den gjør i hovedsak det samme, men den er mye mindre og mindre tungvint på armen til en bærer, og den er også langt mer fasjonabel.

Mens det ville virke rart å se folk gå med en Cuff Link i offentligheten i dag, ville en Ring Terminal virke langt mindre uortodoks, og det sprø er at du faktisk kan få tak i et slikt tilbehør. Kojima Productions har gått sammen med Anicorn Watches for å lage en ekte Ring Terminal, et tilbehør som krevde en "helt ny designtilnærming, som balanserer kunstnerisk visjon med funksjonell form".

Ringene sies å ha en "ukonvensjonell form og lagdelt struktur", en designstil som skapte utfordringer for Anicorn og krevde at de brukte "mikrotekniske teknikker for å gi liv til den".

Den er laget av messing og en stållegering, har en justerbar størrelse, er selvlysende på den delen av skjermen som ikke fungerer, har NFC-tilkobling, og hver enhet vil bli sendt så snart som i september til en pris av $240. Du kan bestille en her.

Dette er en annonse: