Death Stranding blir film

Hideo Kojima sine spill, og da særlig Metal Gear Solid-serien, har alltid vært av det meget historiefokuserte og filmatiske slaget, så det er ikke rart mange har snakket om at han nærmest er en filmregissør. Derfor var det ikke overraskende da han bekreftet at Kojima Productions utvides til å også lage filmer. Dette gjør kveldens annonsering enda mindre overraskende.

Deadline har nemlig fått bekreftet at Kojima Productions har gått sammen med Alex Lebovici sitt Hammerstone Studios for ållage film av Death Stranding. Dette vil likevel ikke bli helt likt spillet, for kildene deres hevder også at planen er å introdusere nye personer og elementer, noe som vel er ganske bra med tanke på at mange vil kalle spillet 90 prosent film allerede. Forhåpentligvis trenger vi ikke å vente lenge på mer konkret informasjon heller, for arbeidet skal visstnok være i full gang selv om de ikke har annonsert en regissør enda.

Dette skjer altså bare en uke etter avdukingen av Death Stranding 2, så det skal bli interessant å se hvor tett på hverandre de to prosjektene kommer.