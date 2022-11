HQ

Tiden flyr, så i dag har det altså gått 3 år siden Kojima Productions og PlayStation Studios ga oss nydelige Death Stranding. Da passer det godt at dette kan feires med en annen hyggelig beskjed.

For Hideo Kojima og kompani avslører at Death Stranding nå har hatt over 10 millioner spillere. Fint nok presiserer de at dette ikke bare er solgte eksemplarer, men også de som har prøvd det "gratis" som en del av PlayStation Plus og PC Game Pass. Imponerende og godt nytt er det likevel.