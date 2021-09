Deathloop er dagens GR Live-spill

HQ

I dagens livestream skal vi sjekke ut et spill som godt kan bli en Game of the Year-kandidat for oss. Deathloop er et spennende tidsloop-skytespill fra skaperne av Dishonored og Prey (2017). I går ga vi spillet hele 9 av 10 i vår anmeldelse der vi roser det for dets ambisiøse narrativ, engasjerende gameplay og interessante karakterer.

Har du lyst til å se spillet i aksjon før du bestemmer deg for å kjøpe det selv, eller bare trenger litt lett underholdning i ettermiddag, skal vi spille de første to timene av spillet på vår GR Live-side fra klokken 16.