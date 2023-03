Deceive Inc. - Intriger, Subterfuge og Moustaches

HQ

Vi sa en gang at Deceive Inc. gir deg opplevelsen av å være James Bond. Faktisk har det kommende utvinningsskytespillet intriger absolutt disse elementene i klassiske spionfilmer - fra gadgets og dingser du kan utstyre deg med til kartene som hver føler at de har blitt trukket rett fra en Bond-film - men å si at det bare etterligner Ian Flemings arbeid ville være en bjørnetjeneste for Deceive Inc.

I tillegg til å være en hyllest til tradisjonelle spionmedier, har Sweet Bandits også gitt Deceive Inc. en tunge-i-kinn-stil som parodierer like mye som den hedrer spionfilmer. Det er like mye Austin Powers som det er James Bond i Deceive Inc. på best mulig måte, da du kan komme i alvorlige skuddvekslinger med fiendtlige spioner samtidig som du har på deg en lys lilla dress og sterk 70-talls bart.

Kanskje vi kommer foran oss selv her. Deceive Inc. er et kommende flerspillerspill av subterfuge, hvor du må trekke ut litt nøkkellast fra et hvelv. Enten du spiller eller alene eller med et lag, må du slå av hvelvets sikkerhetstiltak, før du tar deg til kofferten og ber om utvinning. Hele tiden vil du kjempe med NPC-vakter så vel som fiendtlige spioner som kan skjule seg som alt fra en vanlig sivil til en potteplante.

Du kan legge inn en forkledning selv, selv om du må holde øye med hvem du utgir deg for å være, da bare enkelte personer kan gå inn i bestemte deler av et kart. Du må kle deg som en vakt for ikke å bli kalt ut i et vaktrom, for eksempel.

Deceive Inc. dreier seg om denne kjernefølelsen av intriger, da du ikke bare holder styr på alle trekkene du må gjøre, slik at du ikke kommer over som "sussy", men du vil også begynne å finne deg selv å stille spørsmål ved oppførselen til hver NPC rundt deg, og sjekke om de faktisk er en forkledd spion som venter på å slå til.

I tillegg til ditt eget vett, får du mange alternativer når det gjelder utstyr og loadouts i Deceive Inc. Det første og fremste valget du sannsynligvis kommer til å ta i spillet er agenten din. Sweet Bandits har delt de åtte spionene i fire kategorier, men selv om disse etikettene som Vanguard vil fortelle deg at spionen din er bra for å tenke litt skade, ser hver agent som tilbys her ut til å være veldig unik i seg selv. Du kommer til å bli umiddelbart tiltrukket av minst en av disse stiliserte karakterene, ettersom de, som alt annet i Deceive Inc., utstråler personlighet.

Med hver agent får du også mange tilpasningsalternativer du får gjennom spillerprogresjon, for eksempel nye våpen, dingser og spesielle evner. Det er en stor mengde dybde, for selv om du ikke vil tråkke på noen andre agenters tær med bygningen din, kan du endre visse aspekter av hvordan du vil spille. Chavez, agenten jeg viste meg å være mest glad i, kan endre en av evnene sine for å gi et skjold for laget sitt, men hvis du vil spille litt mer egoistisk, kan du endre den evnen slik at den gir deg usårbarhet i stedet. Med tre våpen, evner og passive alternativer for hver agent, er det mye tilpasning her, for ikke å nevne kortene du kan utstyre deg med for å få forskjellige buffs i en kamp, som igjen bare legger til et annet nivå av dybden til måten du spiller hvert spill og bygger karakteren din.

Det er en sterk følelse av dybde når du spiller Deceive Inc. Det er innbydende med sin fargerike, livlige grafikk, sympatiske karakterer og morsomme spill, men det er ikke et spill du vil slippe i løpet av få timer på grunn av å finne ut alt det er å gjøre. Hvert kart er fullt av detaljer, inkludert nydelige stilistiske funksjoner som TV-er som vender bort for å avsløre hemmelige korridorer. Du må bruke god tid i Deceive Inc. for å lære inn og ut av hvert kart, da ikke alle kan navigeres på samme måte. Noen tilbyr mye mer vertikalitet, for eksempel, mens andre er en labyrint av kriker og kroker for deg å gjemme deg bort i. Selv når du har lært hvert kart, og mestret hver agent, betyr ikke dette at du er garantert en seier, da det er så mye kaos som skjer i den siste streken av en kamp i Deceive Inc. selv en komplett nybegynner kan trekke av en overraskende seier.

Fra å snakke med utviklerne mens jeg spilte Deceive Inc. fikk jeg følelsen av at det er en klar lidenskap for alt som har gått inn i dette spillet. Dedikasjonen til spionfilmer, de indre vitsene og referansene som er gjort med hver av karakterene og kartene, og den undersøkende spillingen, har alle kokt sammen for å lage et flerspillerspill som er utrolig morsomt å spille, enten du er i utvinningsskyttere, intriger eller noe i mellom.